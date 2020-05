Bejaardentehuizen in VS gebruiken infrarood-armband voor contactonderzoek

Verschillende Amerikaanse bejaardentehuizen maken gebruik van infrarood-armbanden voor intern contactonderzoek van besmette coronapati├źnten. De armband van het bedrijf CarePredict kan door bewoners van bejaardentehuizen en hun personeel worden gedragen.

Zodra de drager van een armband een ruimte binnenkomt maakt die via infraroodlicht verbinding met verschillende beacons die zich op de muren bevinden. Deze beacons registreren vervolgens de gebruiker en op welk moment die in de ruimte was. Op deze manier kan worden bijgehouden wie bij elkaar in de buurt is geweest, op welke plek dit was en voor hoe lang.

De armband van CarePredict bestaat al enige jaren en was in eerste instantie niet voor contactonderzoek bedoeld. Het apparaatje beschikt over een knop waarmee bejaarden het personeel kunnen roepen. Ook houdt de armband de activiteiten van de drager bij. Vanwege de uitbraak van het coronavirus besloot het bedrijf een functie voor contactonderzoek aan de armband toe te voegen.

De directeur van een bejaardentehuis dat van de armbanden gebruikmaakt laat tegenover persbureau Reuters weten dat het systeem nauwkeurig is gebleken voor het volgen van de activiteiten van bewoners, maar dat de betrouwbaarheid bij contactonderzoek nog moet worden aangetoond. De armbanden kosten ongeveer een dollar per dag per gebruiker en zouden door meer dan twintig instellingen in de VS worden gebruikt.