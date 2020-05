Jailbreak voor meest recente iOS-versies online verschenen

Op internet is een tool verschenen waarmee eigenaren van een iPhone of iPad de meest recente versies van iOS kunnen jailbreaken, waaronder iOS 13.5 dat deze week uitkwam. Door middel van jailbreaking is het mogelijk om volledige controle over het toestel te krijgen en software op iPhones en iPads te installeren die bijvoorbeeld niet door Apple is goedgekeurd. Het kan dan gaan om applicaties van buiten de Apple App Store.

Voor het uitvoeren van de jailbreak wordt er gebruikgemaakt van één of mogelijk meerdere onbekende kwetsbaarheden. Details over deze beveiligingslekken zijn niet openbaar gemaakt. De ontwikkelaars van het "unc0ver" team stellen dat het de eerste zeroday-jailbreak is sinds iOS 8, waarmee wordt verwezen naar het gebruik van onbekende kwetsbaarheden. Alle jailbreaks die sinds iOS 9 verschenen maakten gebruik van kwetsbaarheden die al door Apple waren gepatcht of in een bètaversie van het besturingssysteem aanwezig waren.

In het verleden zijn er vaker jailbreaks voor iOS-toestellen verschenen. Vaak komt Apple niet veel later met beveiligingsupdates om de jailbreak-kwetsbaarheden te verhelpen. Het ontwikkelteam van de jailbreak stelt dat hun tool geen extra beveiligingslekken introduceert. De jailbreak is via Linux, macOS en Windows uit te voeren en werkt volgens de ontwikkelaars op iOS 11.0 tot en met 13.5. IOS-versies 12.3 tot en met 12.3.2 en versies 12.4.2 tot en met 12.4.5 worden niet ondersteund.