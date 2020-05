Belgische privacytoezichthouder deelde afgelopen jaar negen AVG-boetes uit

De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft het afgelopen jaar negen boetes uitgedeeld aan organisaties voor het overtreden van de AVG. Het gaat om een totaal boetebedrag van 189.000 euro. Dat laat het Belgische persbureau Belga weten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht en zorgde ervoor dat de Belgische Privacycommissie werd omgedoopt tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De GBA is sinds mei 2019 volledig operationeel en voerde het afgelopen jaar meer dan honderd inspecties uit.

Tevens ontving de toezichthouder 937 meldingen van datalekken, ruim 4400 vragen en 351 klachten of bemiddelingsverzoeken. De klachten hebben de afgelopen twaalf maanden tot 59 sancties geleid, waarbij het in negen gevallen om een boete ging. Totaal legde de GBA voor 189.000 euro aan boetes op. De twee grootste boetes van elk 50.000 euro werden vorige week opgelegd. Zowel provider Proximus als internationaal sociaal netwerk Twoo moeten beide 50.000 euro betalen. Proximus kreeg de boete opgelegd wegens een conflict met de eigen Data Protection Officer (DPO) en het sociale netwerk werd beboet voor het verwerken van persoonsgegevens zonder rechtsgrond.

"Een sanctie is nooit een doel op zich, en we leggen die alleen op als het strikt noodzakelijk is", zegt Hielke Hijmans, voorzitter van de geschillenkamer. "Ons hoofddoel is om actief en duurzaam bij te dragen tot de bescherming van de privacy van de burgers." De GBA laat weten dat het inspectiebeleid het afgelopen jaar vooral reactief was, maar dat het nu proactiever wil gaan optreden.