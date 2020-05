Thaise telecomprovider lekt database met miljarden dns-verzoeken van klanten

Ik denk dat de provider wat uit te leggen heeft. Iedereen zijn DNS-verzoeken gewoon maar opslaan is niet zoals we normaliter met elkaar omgaan. De beste remedie die we hiertegen hebben is van provider wisselen. (Zelf een resolver draaien is de een-na-beste want dat maakt het een beetje lastiger voor de provider, maar niet heel veel.)



"DoH" had deze mogelijkheid helemaal niet voorkomen, maar slechts verplaatst naar een andere plek, waar veel meer verzoeken binnenkomen en dus veel uitgebreider gedrag te bestuderen zou zijn. Oftewel een veel grotere verleiding. Dus dit is gewoon een stukje domme propaganda, en als deze "onderzoeker" dat niet snapt is hij iemand zijn "bruikbare idioot". Hij had echt beter moeten weten dan zulke domme dingen zeggen.



Maargoed, dit soort dingen zijn ook gewoon erg moeilijk voor technische knutselaars want de problemen zijn niet technisch van aard. Precies waarom "DoH" al vanaf het begin gemankeerd is als mogelijke oplossing.



Merk op dat er maar heel weinig "DoH"-providers zijn dus als er eentje rot blijkt is de schade ook veel groter, betaal je niet zelf voor hun diensten, en zitten ze waarschijnlijk in een ander land dan waar jij zit dus heb je het middel van de rechtsgang ook al niet.