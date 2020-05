Namen slachtoffers Noord-Iers misbruikschandaal gelekt via e-mailblunder

Namen van 250 slachtoffers die vorige eeuw werden misbruikt en mishandeld in opvanghuizen die onder leiding stonden van de overheid, liefdadigheidsinstellingen en kerken zijn via een e-mailblunder openbaar geworden. Volgens onderzoek zijn tussen 1922 en 1995 duizenden kinderen in Noord-Ierland slachtoffer van het misbruik geworden.

Het Interim Advocate's Office, dat slachtoffers en overlevenden van het misbruik vertegenwoordigt, verstuurde afgelopen vrijdag een maandelijkse nieuwsbrief. Daarbij waren 250 namen van de geadresseerden voor andere ontvangers zichtbaar. Interim Advocate Brendan McAllister heeft excuses gemaakt voor het datalek en een onderzoek naar de oorzaak aangekondigd, zo melden de BBC en ITV. Inmiddels is ook de Britse privacytoezichthouder ICO over het datalek geïnformeerd.

"Er zijn procedures aanwezig om met dit soort situaties om te gaan. Ik denk dat het belangrijk is dat procedures worden gevolgd. Het gaat hier om een menselijke fout of technische storing, het is nog onduidelijk wat er precies heeft plaatsgevonden", aldus McAllister. Verschillende slachtoffergroepen hebben om zijn ontslag gevraagd, zo meldt The Irish Times. McAllister zegt zich over zijn positie te zullen beraden mocht blijken dat hij verantwoordelijk is voor het datalek.