Minister Grapperhaus: gebruik van corona-app zal vrijwillig zijn

Het gebruik van een corona-app voor bron- en contactonderzoek zal vrijwillig zijn, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten. De minister reageerde op vragen van de ChristenUnie. De partij had de minister gevraagd of vrijwillige deelname niet een harde eis hoort te zijn in plaats van een uitgangspunt.

"Cruciale randvoorwaarden zijn privacy (inclusief dataprotectie), informatieveiligheid, grondrechten, nationale veiligheid en toegankelijkheid. Vrijwilligheid is geen eis aan de apps maar aan de inzet. Inzet van een app zal vrijwillig zijn", reageert de minister, die tevens naar een eerdere brief van minister De Jonge van Volksgezondheid wijst waarin werd aangegeven dat het gebruik vrijwillig zou zijn.

Op dit moment werkt de overheid aan ontwikkeling van een nieuwe corona-app. De ChristenUnie wilde weten of naast commerciële partijen ook universiteiten en academische instellingen bij de uitwerking van app worden betrokken. Volgens Grapperhaus is het de bedoeling om te beschikken over een team met de juiste bouwers en experts, waaronder deskundigen van universiteiten en academische instellingen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, grondrechten en nationale veiligheid.

Afsluitend laat de minister weten dat in ieder geval een samenvatting van de Data Protection Impact Assessment van de corona-app openbaar gemaakt zal worden. "De minister van Volksgezondheid streeft naar volledige openbaarmaking als andere belangen dat niet in de weg staan zoals het openbaar maken van gevoelige bedrijfsinformatie." Met een DPIA worden vooraf de privacyrisico's die bij het verwerken van gegevens komen kijken in kaart gebracht. Vervolgens kunnen er maatregelen worden getroffen om de risico's te verkleinen.