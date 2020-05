Belgische spoorbeheerder test camera's die herkennen of personeel mondkapjes draagt

De Belgische spoorbeheerder Infrabel test camera's en sensoren die herkennen of het personeel mondkapjes draagt en voldoende afstand van elkaar houdt. Ook het niet goed dragen van een mondkapje kan worden herkend. Zodra de sensoren een "abnormale situatie" detecteren geven ze een waarschuwing.

In een persbericht schetst Infrabel een scenario waarbij de camera's en sensoren permanent de ruimtes scannen om misstanden te detecteren en personeel te waarschuwen. "Een sensor die permanent de ruimte scant, ontdekt een abnormale situatie: twee personen bevinden zich, misschien wel onbewust, op 1m15 van mekaar. Of, er zijn bijvoorbeeld te veel mensen aanwezig in het lokaal. Dit signaal spoort iedereen aan om zich voorzichtig op te stellen."

Het systeem is zelfs in staat om te kijken of en hoe mensen een mondkapje dragen. "Een sensor, gekoppeld aan artificiële intelligentie, kan mensen eruit pikken die geen mondmasker dragen. Het is zelfs in staat om te zien wanneer het mondmasker slecht gedragen wordt (bijvoorbeeld wanneer de neus nog zichtbaar is boven het masker). Het systeem geeft dan ook de nodige veiligheidsaanbevelingen." Een door Infrabel zelf ontwikkeld algoritme berekent aan de hand van camerabeelden de afstand tussen medewerkers.

De spoorbeheerder heeft het systeem al in een kantoor in Brussel getest en zal het de komende dagen op vijf geschikte locaties gaan uitrollen. Volgens het bedrijf voldoet het systeem aan de AVG. Naast de camera's en sensoren wordt een deel van het personeel uitgerust met polsbandjes die een waarschuwing geven wanneer personeel te dicht bij elkaar komt. In totaal werken er bij Infrabel 11.000 mensen. (pdf).