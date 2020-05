Chinese stad wil corona-app permanent gaan gebruiken om gezondheid inwoners te monitoren

De Chinese stad Hangzhou is van plan om een corona-app die inwoners verplicht moesten installeren om zich door de stad te kunnen bewegen permanent te gaan gebruiken en met meer gegevens uit te breiden. De huidige app, die moet helpen bij de afbouw van de coronamaatregelen, kent gebruikers een kleurcode toe: rood, geel of groen. Deze code is gebaseerd op informatie die gebruikers zelf invoeren, zoals reisgeschiedenis, eigen teststatus en contact met bevestigde coronapatiënten.

Deze informatie wordt vervolgens door de autoriteiten vergeleken met verzamelde financiële en reisgegevens. Het kan dan gaan om betaaltransacties en gebruik van het openbaar vervoer, zo melden Quartz en CNN. De berekende kleurcode bepaalt vervolgens of gebruikers toegang tot openbare gebouwen krijgen of van de metro gebruik mogen maken. In het geval van een gele of rode code moeten gebruikers voor een bepaalde tijd in thuisquarantaine.

Het stadsbestuur van Hangzhou wil het systeem nu verder uitbreiden en permanent gaan gebruiken. In de toekomst zouden inwoners kleurcodes toegekend kunnen krijgen gebaseerd op hun medisch dossier, waaronder de uitkomst van gezondheidscontroles en leefstijl, zoals het aantal gerookte sigaretten, het aantal dagelijks gemaakte stappen en het aantal uren dat men slaapt. Het systeem zou ook van meer kleurcodes en een score worden voorzien.

In vergelijking met de bestaande versie krijgen de autoriteiten van Hangzhou met de beoogde nieuwe versie toegang tot veel meer persoonlijke informatie. Hoe de nu voorgestelde versie van de app aan alle gewenste informatie komt en of gebruikers hiervoor toestemming moeten geven is nog onbekend. Volgens het stadsbestuur moet het voorgestelde systeem een "firewall" worden om de gezondheid en immuniteit van mensen te verbeteren. Critici hebben het voorstel al met de televisieserie Black Mirror vergeleken.