Consumentenbond: nieuwe banken vaak slordiger met online privacy

Nieuwe banken zijn vaak slordiger met de online privacy van klanten dan banken die al langer meedraaien, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek naar dertien banken in Nederland. Voor het onderzoek werd er onder andere gekeken met welke partijen de banken gegevens delen en hoe er wordt omgegaan met advertentiecookies.

Vier banken scoren matig tot slecht. Bij Revolut worden de meeste misstanden aangetroffen. De bank deelt persoonsgegevens van klanten, zoals e-mailadres en telefoonnummer, met Facebook om via het platform te kunnen adverteren. Klanten die dit niet willen kunnen zich alleen door het versturen van een e-mail hiervoor afmelden. Verder blijkt dat de app van Revolut zonder waarschuwing vooraf informatie met marketingbureaus deelt.

Verder blijkt dat Bunq en N26 met derde partijen communiceren die het gedrag van appgebruikers nauwkeurig volgen. Bunq laat daarop weten dat deze partijen rapportages leveren om de werking van de app en website te verbeteren. Verzamelde gegevens zouden niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Revolut, Bunq, N26 en Openbank krijgen ook minpunten voor de manier waarop ze advertentiecookies plaatsen. Revolut en Bunq vragen gebruikers geen toestemming, terwijl N26 en Openbank de toestemming op een verkeerde manier vragen.

ASN Bank, Knab, Regiobank en SNS Bank blijken ook advertentie-volgcookies te plaatsen zonder hiervoor op de juiste manier toestemming te vragen. Na te zijn ingelicht door de Consumentenbond verhelpen de banken de meeste cookieproblemen. ING laat in de privacyverklaring weten dat het klanten aanbiedingen kan doen op basis van de bij- en afschrijvingen op de betaalrekening. Dit plan werd vorig jaar kort na de aankondiging in de ijskast gezet. De privacyverklaring is nog altijd niet naar de actuele situatie aangepast.

"Het is kwalijk dat de nieuwe banken het niet zo nauw nemen met de privacy en de wet overtreden. Dat kan natuurlijk niet en daarom hebben we de banken daar op aangesproken. Een aantal heeft beterschap beloofd. Wij gaan dat controleren. En als deze banken de problemen niet oplossen, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.