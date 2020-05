Lek in corona-apps laat aanvaller gebruikers volgen zelfs wanneer app is verwijderd

De COVIDSafe-app verscheen eind april voor Android en iOS. "Binnen uren waren verschillende ernstige privacy- en functionaliteitsproblemen ontdekt", aldus Mussared in een wekelijkse update over de gevonden problemen met de app. "Vier weken later blijkt deze app een privacyrisico voor iedereen die hem installeert en er is nog geen datum bekend wanneer de problemen zullen zijn verholpen."

Bugs of undocumented features?Je zou haast het laatste gaan denken.In plaats van met stoom en kokend water nieuwe technologisch snufjes gaan ontwikkelen, met alle kinderziekten, bugs en undocumented features die daar bij komen kijken, hadden overheden er beter aan gedaan eerst de traditionele methoden in te zetten en op te schalen.Technologie kan een hulpmiddel zijn. Maar iets bruikbaars, en kwalitatief goed en veilig ontwikkelen kost gewoon tijd.Technologie is geen magsiche stokje. Anders was er nu al een vaccin geweest. Daarvan wordt ook geroepen dat dat minstens een jaar kan duren. Waarom zou een goed werkende en veilige app dan in 1 week tijd beschikbaar kunnen zijn?Dat is zelfs de Operating System-boeren nog nooit gelukt.En net als bij KP en terroisme mag je hier eigenlijk niets negatiefs over zeggen.Er is een pandemie gaande. Alle andere issues zijn ondergeschikt. Mond houden.(Niet dus)