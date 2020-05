Massaclaim om datalek kan easyJet miljarden euro's kosten

Een Brits advocatenkantoor heeft wegens een datalek een massaclaim tegen easyJet ingediend wat de luchtvaartmaatschappij miljarden euro's zou kunnen gaan kosten. Vorige week meldde easyJet dat het slachtoffer van een aanval was geworden en de gegevens van negen miljoen klanten waren gestolen.

Het gaat om e-mailadressen en reisgegevens, waaronder naam, vertrek-, aankomst- en reserveringdata. Van 2200 klanten werden ook de creditcardgegevens gestolen. Onder de negen miljoen slachtoffers bevinden zich ook 200.000 Nederlanders. Advocatenkantoor PGMBM, dat eerder wegens een datalek tegen British Airways een massaclaim indiende, richt nu de pijlen op easyJet.

Volgens PGMBM heeft easyJet vier maanden gewacht met het informeren van klanten. Daarnaast gaat het om gevoelige informatie die de aanvaller wisten buit te maken. "Met name het lekken van de persoonlijke reispatronen kan een beveiligingsrisico voor individuen vormen en is een grove schending van de privacy", aldus het advocatenkantoor. Dat denkt een schadevergoeding tot 2.000 euro per slachtoffer te kunnen claimen. In het geval easyJet betaalt gaat dertig procent van de vergoeding naar PGMBM.