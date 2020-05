Techbedrijven ontwikkelen pleister die lichaamstemperatuur aan smartphone doorgeeft

Een aantal techbedrijven heeft een pleister ontwikkeld die via een microchip de lichaamstemperatuur van de drager meet en doorgeeft aan zijn of haar smartphone. Op deze manier zouden coronaverschijnselen in een vroeg stadium moeten worden gedetecteerd. De pleister zal ook worden gebruikt binnen een gezondheidsmonitoringplatform dat met verschillende corona-apps kan samenwerken.

De pleister heeft de omvang en flexibiliteit van een normale pleister en wordt op de huid aangebracht. Vervolgens wordt de pleister draadloos aan een smartphone gekoppeld. Volgens de techbedrijven achter de pleister controleren steeds meer bedrijven de temperatuur van medewerkers op de werkvloer en is een goedkope 'no-touch' oplossing hierbij belangrijk.

"Nu bedrijven opnieuw opengaan, zal het monitoren van de gezondheid een belangrijke rol spelen in de noodzakelijke gedragsaanpassingen om de veiligheid van personeel en individuen in onze gemeenschappen te verbeteren", aldus SkyWater, één van betrokken techbedrijven. Die verwachten dat niet alleen bedrijven van de pleister gebruik zullen maken, maar ook overheden en andere organisaties.

De pleister moet onderdeel van een platform worden dat in een vroeg stadium fysiologische kenmerken kan detecteren die op een coronabesmetting duiden, zoals koorts en unieke hoestpatronen. Dit platform moet met bestaande corona-apps zijn te integreren, waaronder het contacttracingsysteem van Apple en Google. Voor het herkennen van hoestpatronen worden zowel gezonde personen als met corona besmette patiënten gevraagd hun hoestgeluiden te uploaden.