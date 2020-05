Apple verhelpt ernstige bluetooth-kwetsbaarheid in iOS en iPadOS

Apple heeft beveiligingsupdates voor iOS en iPadOS uitgebracht die meerdere ernstige kwetsbaarheden verhelpen, waaronder een beveiligingslek dat het mogelijk maakte om iPhones en iPads via bluetooth aan te vallen. De updates verschenen vorige week al, maar details over de verholpen kwetsbaarheden zijn nu pas door Apple openbaar gemaakt. Met iOS 13.5 en iPadOS 13.5 behoren in totaal 45 beveiligingslekken tot het verleden. Drie van de kwetsbaarheden maakten het mogelijk voor een aanvaller om op afstand code op iPhones en iPads uit te voeren.

Het gaat om beveiligingslekken in bluetooth, Python en WebKit. Precieze details worden echter nog niet door Apple gegeven. Het enige dat Apple laat weten is dat een "remote attacker" misbruik van de kwetsbaarheden kan maken om zijn eigen kwaadaardige code op iPhones en iPads uit te voeren. Het techbedrijf bedankt Dennis Heinze van de Technische Universiteit Darmstadt en Secure Mobile Networking Lab voor het melden van de bluetooth-kwetsbaarheid, die aangeduid wordt als CVE-2020-9838.

Naast de drie "remote code execution" kwetsbaarheden in bluetooth, Python en WebKit was het via negen andere beveiligingslekken ook mogelijk voor een aanvaller om zijn kwaadaardige code op iPhones en iPads uit te voeren, alleen dan niet op afstand. In deze gevallen hadden gebruikers bijvoorbeeld een kwaadaardige afbeelding, webcontent, pdf- of audiobestand moeten openen voordat de aanval kon worden uitgevoerd.

Verder heeft Apple ook twee beveiligingslekken in de Mail-applicatie verholpen die onlangs openbaar werden gemaakt en volgens securitybedrijf ZecOps al sinds begin 2018 actief worden aangevallen. Iets wat Apple ontkent. Daarnaast is ook een tweede bluetooth-lek gepatcht, aangeduid als CVE-2020-6616. Via deze kwetsbaarheid kan een aanvaller in een "geprivilegieerde" netwerkpositie bluetooth-verkeer onderscheppen.

Updaten naar iOS en iPadOS 13.5 kan via iTunes of de updatefunctie van het besturingssysteem. Naast versie 13.5 is ook iOS 12.4.7 verschenen. Deze update verhelpt in totaal drie kwetsbaarheden, namelijk twee in de Mail-applicatie en een kwetsbaarheid in de wifi-functionaliteit waardoor een aanvaller het systeem kan laten crashen.