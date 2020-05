Vermeend datalek LiveJournal raakt ruim 26 miljoen gebruikers

Bij de populaire blogdienst en sociaal netwerk LiveJournal zouden in 2017 de gegevens van ruim 26 miljoen gebruikers zijn buitgemaakt, waaronder gebruikersnamen, plaintext wachtwoorden en e-mailadressen. LiveJournal heeft het datalek echter nooit bevestigd.

Via LiveJournal kunnen gebruikers eenvoudig allerlei blogs aanmaken waar andere gebruikers weer op kunnen reageren. Vorig jaar juli verscheen er een bericht op Twitter dat de blogdienst door een datalek was getroffen. Daarbij zouden e-mailadressen, gebruikersnamen en plaintext wachtwoorden zijn gestolen. Deze maand werd de vermeende LiveJournal-database op een forum gedeeld.

Een tegenhanger van LiveJournal genaamd Dreamwidth, die op dezelfde code is gebaseerd, liet gisteren op Twitter weten dat het de afgelopen tijd een toename van zogeheten "credential stuffing" aanvallen ziet, waarbij aanvallers met gelekte wachtwoorden op accounts van Dreamwidth-gebruikers proberen in te loggen.

De 26,3 miljoen e-mailadressen uit de vermeende LiveJournal-database zijn nu aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. Van de e-mailadressen was 58 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.