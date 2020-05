Belgische toezichthouder kraakt voorstel voor contactonderzoek-database

De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft het wetsvoorstel van de Belgische regering voor een contactonderzoek-database gekraakt. "Dit is een verregaande en bij ons nooit geziene inbreuk op de privacy”, stelt GVA-voorzitter David Stevens. De Belgische overheid wil om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen en tegen te gaan een database voor contactonderzoek aanleggen.

Deze database bevat contactgegevens, nationale identiteitsnummers, medische informatie en data over personen die mogelijk besmet zijn of met een coronapatiënt contact hebben gehad. De informatie moet helpen bij de bestrijding van het virus. Een wetsvoorstel moet het opzetten van de database mogelijk maken. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bekeek het voorstel en spreekt in maandag gepubliceerd advies van "haastwerk", zo meldt Het Nieuwsblad.

Volgens Stevens hoeven privacy en gezondheid geen vijanden van elkaar zijn en moeten bepaalde passages van het wetsvoorstel veel duidelijker worden omschreven. Op dit moment is het voorstel vaag en slecht leesbaar en maakt onvoldoende duidelijk waarom dergelijke persoonlijke gegevens in een grote gecentraliseerde database moeten worden verzameld, zo laat De Morgen weten.

Het wetsvoorstel moet dan ook duidelijk maken waarom bepaalde data wordt opgevraagd, wat ermee wordt gedaan en wie er toegang toe heeft, maar dat staat niet vermeld, zo stelt de GBA. De toezichthouder roept dan ook op tot een aanpassing van het wetsvoorstel (pdf).