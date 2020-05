Trend Micro sponsort botnetbestrijder Shadowserver met 600.000 dollar

Antivirusbedrijf Trend Micro zal de Shadowserver Foundation, een in Nederland en de Verenigde Staten geregistreerde non-profitstichting die zich met de bestrijding van botnets en cybercrime bezighoudt, de komende drie jaar met totaal 600.000 dollar sponsoren. Onlangs werd bekend dat de Amerikaanse afdeling in grote financiële problemen verkeerde nadat Cisco zich als hoofdsponsor had teruggetrokken.

De stichting verzamelt grote hoeveelheden informatie over botnets, malware en andere criminele netwerken en deelt die met providers en overheidsdiensten, zoals Computer Emergency Response Teams (CERTs). De afgelopen jaren heeft de Shadowserver Foundation bij het oprollen van meerdere grote botnets een belangrijke rol gespeeld. Dagelijks scant de organisatie vier miljard ip-adressen op mogelijk misbruik en worden er meer dan 700.000 malware-exemplaren geanalyseerd.

De stichting kan dankzij allerlei sponsoren bestaan. Eind februari liet Cisco weten dat het stopte als grootste financiële sponsor in de Verenigde Staten. Daardoor raakte de Shadowserver Foundation meteen vier van de zeven gedoneerde ontwikkelaars / systeembeheerders in de Verenigde Staten kwijt. De overige drie gedoneerde medewerkers stopten er gisteren mee. Tevens moest Shadowserver de complete Amerikaanse datacenterinfrastructuur voor 26 mei naar een nieuwe locatie verhuizen. Het ging om 104 serverracks, 1340 servers en zo'n 12 petabytes aan opslag. De operatie is inmiddels succesvol afgerond.

"Als een kleine non-profitorganisatie heeft Shadowserver niet de financiële reserves om op deze onverwachte gebeurtenissen en van buiten opgelegde tijdschema's te reageren", zo liet de stichting in maart nog weten. Zonder directe hulp zal Shadowserver dan ook moeten stoppen met het aanbieden van de belangrijkste diensten, waaronder de gratis netwerkrapporten met informatie over besmette systemen.

Trend Micro was al een partner van de Shadowserver Foundation en deelt via de stichting malware-exemplaren. Nadat het nieuws over de financiële problemen bekend werd besloot de virusbestrijder voor de komende drie jaar 600.000 dollar te doneren. Daarmee zijn de geldzorgen van de stichting nog niet voorbij. De totale operationele kosten van de Amerikaanse afdeling bedragen dit jaar 2,1 miljoen dollar. Daarvan is pas 44 procent gehaald, wat inhoudt dat er nog 1,18 miljoen dollar nodig is.