Politie houdt 18-jarige Vlaardinger aan voor inbreken op Snapchat-accounts

De politie heeft gisteren een 18-jarige inwoner van Vlaardingen aangehouden op verdenking van het inbreken op Snapchat-accounts, phishing en afpersing. De verdachte zou meer dan twintig slachtoffers hebben gemaakt. Volgens de politie werden slachtoffers verleid om op een link te klikken die zogenaamd zou laten zien of ze in een gebied met veel coronabesmettingen zaten.

De link wees echter naar een phishingpagina die slachtoffers vroeg om met hun Snapchat-account in te loggen. Met de gegevens die via de phishingpagina werden verzameld kon de verdachte inloggen op de Snapchat-accounts van zijn slachtoffers. Daar zocht hij naar privéfoto's en dreigde die openbaar te maken. Ook dreigde hij het Snapchat-account niet meer terug te geven.

Slachtoffers moesten om dit te voorkomen een bedrag in bitcoin betalen of naaktfoto's van zichzelf sturen. De slachtoffers die zich bij de politie meldden hebben hier geen gehoor aan gegeven. In meerdere gevallen zou de verdachte privéfoto’s aan contacten van de slachtoffers hebben doorgestuurd om zijn dreiging kracht bij te zetten. Op dit moment zijn er bij de politie meer dan twintig slachtoffers bekend.

De politie adviseert internetgebruikers om altijd tweefactorauthenticatie voor hun accounts in te stellen, geen gevoelige foto's binnen socialmedia-accounts te bewaren, een sterk wachtwoord te gebruiken, niet zomaar links te openen en voorzichtig te zijn met wat erop social media wordt gedeeld. In het geval er toch is ingebroken op een account moeten gebruikers zich niet laten chanteren, geen naaktfoto's sturen of geld betalen en melding bij de politie maken.