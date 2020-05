Britse gezondheidszorg laat burgers via gezichtsscan account aanmaken

Britse burgers die op hun online gezondheidsomgeving willen inloggen kunnen voortaan via een gezichtsscan een account aanmaken. De Britse gezondheidszorg NHS biedt patiënten en het publiek "NHS login". Via deze dienst kan er met één account op meerdere gezondheidszorg- en sociale zorgdiensten worden ingelogd. Zo kan er bijvoorbeeld toegang tot medische dossiers worden verkregen, is het mogelijk om afspraken in te plannen of herhaalrecepten voor medicijnen aan te vragen.

Voorheen moesten gebruikers, afhankelijk of ze zich al eerder voor de online diensten van hun huisarts hadden geregistreerd, een kopie van hun identiteitsbewijs opsturen, alsmede een video van hun gezicht terwijl ze vier getallen voorlazen. Om de verificatie van gebruikers eenvoudiger te maken wordt nu ook gezichtsherkenning binnen de NHS-app toegepast.

Gebruikers installeren eerst de NHS App. Vervolgens scant de gebruiker een foto van zijn identiteitsbewijs, waarna zijn gezicht via de camera wordt gecontroleerd. Wanneer de foto en gezichtsscan overeenkomen is het NHS Login-account aangemaakt en kunnen gebruikers toegang tot hun dossier en andere zaken krijgen. De gezichtsverificatie was al beschikbaar voor de Androidversie van de app en werkt nu ook op iOS-toestellen, meldt iProov, het bedrijf dat de technologie ontwikkelde.