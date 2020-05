Noodwet om RIVM telecomdata te laten gebruiken naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft een tijdelijke Noodwet die het RIVM maximaal een jaar lang geanonimiseerde telecomdata laat gebruiken naar de Tweede Kamer gestuurd. De Raad van State heeft positief over de wet geoordeeld en adviezen van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn verwerkt, aldus het ministerie van Volksgezondheid. De toezichthouder oordeelde over een eerste wetsvoorstel negatief.

Volgens het ministerie kan het RIVM met de telecomdata bij een eventuele toename van het aantal besmettingen in een gebied sneller handelen, door de regionale GGD te waarschuwen. De data die het RIVM ontvangt bestaat uit een telling, per uur, per gemeente, van het totaalaantal mobiele telefoons dat daar aanwezig is vanuit welke gemeente. Daarbij wordt voor buitenlandse nummers ook een verdeling gemaakt naar herkomst op basis van het telefoonnummer.

"De gegevens worden door de aanbieders ontdaan van alle persoonlijke informatie (zoals bijvoorbeeld telefoonnummer) en daarna opgeteld. Op deze wijze ontstaat sneller een indicatie van hoe het virus zich tussen gemeenten verspreidt. De data zijn ongeschikt om individuele personen te identificeren", zo stelt het ministerie. Om de privacy van mensen in dunbevolkte gebieden te beschermen worden nergens aantallen onder de vijftien gerapporteerd. De extra verzamelde gegevens worden elke dag door de providers vernietigd.

De tijdelijke Noodwet vervalt na maximaal een jaar. Elk half jaar wordt nut en noodzaak van de Noodwet geëvalueerd in de Tweede Kamer. Wanneer blijkt dat de wet nog steeds nodig is, kan die alleen bij koninklijk besluit voor periodes van maximaal twee maanden worden verlengd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangeven zich over het nu ingediende wetsvoorstel te zullen buigen.