OM eist vier jaar cel tegen Amsterdamse verdachte in grote phishingzaak

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 30-jarige Amsterdamse man die verdacht wordt van betrokkenheid in een grote phishingzaak een gevangenisstraf van vier jaar geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De bende waar de man deel van zou hebben uitgemaakt wist via phishingaanvallen meer dan één miljoen euro te stelen. Eén van de slachtoffers was een Zeeuws bedrijf dat voor 215.000 euro werd bestolen.

De bende verstuurde phishingmails waarin werd gesteld dat de ontvanger een nieuwe pinpas moest aanvragen. Dit kon via een website waar de e-mail naar linkte. In werkelijkheid ging het om een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers op de phishingpagina invoerden werden nieuwe pinpassen aangevraagd. Bendeleden wisten de nieuwe pinpassen vervolgens uit de brievenbussen van hun slachtoffers te hengelen.

Met de gestolen pinpassen werden allerlei goederen besteld en geld naar katvangers overgemaakt. De twee hoofdverdachten werden eind 2017 aangehouden en vorig jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar. Volgens het Openbaar Ministerie speelde de 30-jarige Amsterdammer ook een belangrijke rol in deze zaak. Op camerabeelden is te zien hoe hij met gestolen pinpassen allerlei goederen aanschaft.

De officier van justitie noemde het opmerkelijk dat de man deze strafbare feiten pleegde, aangezien hij een goede opleiding heeft genoten en een goede baan had. De man verklaarde dat hij het alleen deed om mooie spullen mee te kopen. Volgens Omroep Zeeland barstte de verdachte bij het horen van de strafeis in huilen uit. De man zou een lagere strafeis hebben verwacht, zoals een werkstraf of boete. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.