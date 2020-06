Securitybedrijf: 900.000 kwetsbare Exim-mailservers op internet

Op internet zijn meer dan 900.000 Exim-mailservers te vinden met een kwetsbaarheid waardoor aanvallers op afstand de systemen kunnen overnemen en het beveiligingslek wordt actief aangevallen. Dat stelt securitybedrijf RiskIQ op basis van eigen onderzoek. Vorige week beschuldigde de Amerikaanse geheime dienst NSA Rusland ervan dat het sinds augustus 2019 aanvallen tegen kwetsbare Exim-mailservers uitvoert.

Exim is zeer populaire mailserversoftware die wereldwijd op miljoenen systemen draait. De afgelopen jaren zijn verschillende ernstige kwetsbaarheden in de software gevonden en vervolgens ook actief aangevallen. De NSA waarschuwde dat de Russische inlichtingendienst GRU misbruik maakt van een kwetsbaarheid waarvoor op 5 juni 2019 een beveiligingsupdate verscheen.

Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller alleen door het versturen van een speciaal geprepareerde e-mail commando's met rootrechten op de mailserver uitvoeren. Een aanvaller kan zo software installeren, data aanpassen en nieuwe accounts aanmaken. De kwetsbaarheid is aanwezig in versies 4.87 tot en met 4.92 van Exim. In Exim-versie 4.93 is het probleem verholpen.

Volgens RiskIQ zijn erop internet nog meer dan 900.000 Exim-mailservers te vinden die een kwetsbare versie van de mailserversoftware draaien. Aanvallers maken naast het eerder genoemde beveiligingslek ook gebruik van twee andere kwetsbaarheden die vorig jaar in Exim werden ontdekt en verholpen, aldus het securitybedrijf. Het grootste deel van de Exim-mailservers is echter kwetsbaar voor de kwetsbaarheid die specifiek door de NSA werd genoemd. Beheerders krijgen dan ook het advies om hun installatie zo snel als mogelijk te updaten.