Indiase overheid vraagt internetproviders om WeTransfer te blokkeren

De Indiase overheid heeft internetproviders gevraagd om WeTransfer te blokkeren, waardoor de bestandsuitwisselingsdienst op het moment niet in het land bereikbaar is. De afgelopen dagen lieten verschillende Indiase WeTransfer-gebruikers op Twitter weten dat ze de dienst niet konden bereiken.

"WeTransfer lijkt geblokkeerd en onbeschikbaar te zijn in India. We zijn druk bezig om de reden voor deze blokkade te achterhalen als hoe we zo snel als mogelijk kunnen laten terugdraaien", aldus WeTransfer via het eigen Help Center. "Hopelijk kunnen we jullie allemaal snel weer verwelkomen, maar wees voor het moment alsjeblieft geduldig We zullen deze pagina bijwerken zodra we meer informatie hebben."

Dat was echter vier dagen geleden en sindsdien heeft WeTransfer geen verdere informatie gegeven. Persbureau Reuters meldt dat het Indiase ministerie van Telecommunicatie providers heeft gevraagd om de dienst te blokkeren. Een reden wordt niet gegeven. Wel wordt er verwezen naar een clausule waarin staat dat internetproviders websites moeten blokkeren wanneer dit is vereist voor de nationale veiligheid of het algemeen belang.

Het in Nederland opgerichte WeTransfer heeft meer dan vijftig miljoen gebruikers die de dienst gebruiken voor het uitwisselen van bestanden. Zo gebruikt de Nederlandse Rijksoverheid de dienst voor het aanbieden van informatiemateriaal over het coronavirus. Tevens zouden veel Indiërs de dienst gebruiken voor het uitwisselen van bestanden om thuis te kunnen werken, aldus Indiase media.