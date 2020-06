Overheid zendt op 8 juni landelijk controlebericht NL-Alert uit

De overheid zal volgende week maandag 8 juni het eerste NL-Alert controlebericht van dit jaar uitzenden. Twee keer per jaar wordt er een bericht verstuurd waarmee burgers kunnen controleren of hun telefoon goed staat ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

Via NL-Alert waarschuwt en informeert de overheid burgers over noodsituaties. Zo staat erin een NL-Alert vermeld wat eraan de hand is, wat er moet worden gedaan en waar verdere informatie is te vinden. Op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht is NL-Alert al ingesteld. Het is mogelijk om de ontvangst van NL-Alert op de telefoon uit te schakelen. Gebruikers ontvangen dan geen controleberichten meer, maar ook geen meldingen bij noodsituaties.

NL-Alert maakt gebruik van cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden. Naast het versturen van berichten naar telefoons is NL-Alert ook op steeds meer digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro en op digitale reclamezuilen te zien.

"Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Let op: het NL-Alert controlebericht kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oortjes gebruikt. Met het landelijke NL-Alert controlebericht dat de overheid op maandag 8 juni verzendt, kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen", aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid in een nieuwe factsheet over NL-Alert.

Op 22 maart van dit jaar verstuurde de overheid naar iedereen in Nederland een NL-Alert om de coronamaatregelen extra onder de aandacht te brengen.