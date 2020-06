Italiaanse overheid lanceert open source bluetooth corona-app

De Italiaanse overheid heeft de eigen open source bluetooth corona-app gelanceerd die het uitvoeren van bron- en contactonderzoeken moet gaan ondersteunen. De Immuni-app, waarvan het gebruik vrijwillig is, genereert elk uur verschillende codes voor de gebruiker die via bluetooth worden uitgezonden.

App-gebruikers in de buurt registreren deze codes. Het gaat dan om datum, hoe lang de gebruikers bij elkaar in de buurt waren en de afstand tot elkaar. Zodra gebruikers besmet blijken kunnen ze verschillende cryptografische sleutels uploaden waarmee de willekeurig gegenereerde codes zijn af te leiden. Eén keer per dag downloadt de app een overzicht van de willekeurig gegenereerde codes van besmette gebruikers. Zodra een gebruiker bij een besmet persoon in de buurt is geweest verschijnt er een waarschuwing.

Immuni maakt gebruik van het recent verschenen contactonderzoekplatform van Apple en Google. Apple-gebruikers moeten dan ook minimaal over iOS 13.5 beschikken, terwijl voor Google-gebruikers Android versie 6 met Google Play Services versie 20.18.13 of nieuwer is vereist.

Gebruikers hoeven geen account aan te maken om de app te kunnen gebruiken. Wel moeten ze tijdens de installatie hun regio en provincie opgeven. Hoewel de app nu al is te gebruiken zullen waarschuwingen pas vanaf 8 juni in vier regio's worden getoond. Een aantal dagen later worden de notificaties voor alle gebruikers in Italië ingeschakeld. Alle data die via de centrale server wordt verzameld zal in december van dit jaar worden verwijderd, zo meldt La Repubblica. Op het moment van schrijven is de Androidversie meer dan 100.000 keer geïnstalleerd.