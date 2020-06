Politie gaat brede toepasbaarheid kunstmatige intelligentie onderzoeken

De Nederlandse Politie is van plan om de brede toepasbaarheid van kunstmatige intelligentie te gaan onderzoeken. Daarnaast is er een kader opgesteld voor de omgang met AI en Big Data. Dat blijkt uit een overzicht van de ict-vernieuwingen die het afgelopen jaar zijn gerealiseerd en nog in de planning staan. Het overzicht werd door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gepresenteerd als onderdeel van het eerste halfjaarbericht van de politie dit jaar.

De politie wist in 2019 verschillende voorzieningen te realiseren waarbij Artificial Intelligence (AI) werd toegepast. Zo werd de AI-toepassing die al door de politie bij het aangifteproces wordt gebruikt ingezet door het "Follow the Money" team, dat criminele geldstromen in kaart brengt. Verder werd er een prototype ontwikkeld voor het doen van aangiften. Daarbij zijn ook enkele deelproducten opgeleverd voor het AI-georiënteerd opnemen van aangiften.

In het kader van de dienstverlening aan burgers is de politie ook van plan om te kijken hoe kunstmatige intelligentie een rol kan spelen bij de intake van aangiften. Tevens staat er een onderzoek naar de "brede toepasbaarheid" van AI in de planning. Naast de inzet van AI is de politie ook bezig met big data. Zo zal er een onderzoek plaatsvinden naar verdere professionalisering van data-science, met als doel meer toepassingen van het gebruik van big data.

Voor het gebruik van big data en AI gerelateerde initiatieven is er een "Kwaliteitskader Big Data" opgesteld. Dit kader moet maatschappelijke, juridische en ethische vraagstukken rond het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie inventariseren en beantwoorden. "In mijn brief van 3 december 2019 heb ik aangegeven dat de politie haar werkwijze voor het ontwikkelen en gebruiken van artificiële intelligentie de komende periode zal inrichten conform het door de politie en OM opgestelde Kwaliteitskader Big Data", aldus minister Grapperhaus. Volgens de minister zullen politie en OM het Kwaliteitskader gaan toepassen om hun werkprocessen rondom het gebruik van big data op een zorgvuldige wijze in te richten.