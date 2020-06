Politie houdt 23-jarige Sneker aan voor omvangrijke internetoplichting

De politie heeft een 23-jarige man uit Sneek aangehouden voor het oplichten van veertig mensen waarbij slachtoffers voor tienduizenden euro's werden gedupeerd. De man beloofde via zijn socialmedia-accounts dat er veel geld kon worden verdiend door deel te nemen aan een "cryptominingmachine".

Hiervoor moesten geïnteresseerden via hem geld inleggen. "Daarvoor had de verdachte dan wel de bankgegevens met de bankpas nodig. Slachtoffers deelden deze informatie met de verdachte, die zo toegang kreeg tot meerdere bankrekeningen", aldus de politie. Niet alleen wist de verdachte zo geld van de rekeningen van zijn slachtoffers te stelen, hij gebruikt die ook voor Marktplaatsfraude.

Via Marktplaats bood hij allerlei producten aan. Potentiële kopers kregen vervolgens de rekeningnummers van zijn eerder gemaakte slachtoffers om het geld naar toe over te maken. De gekochte producten werden nooit geleverd en de verdacht ging er met het geld vandoor.

"Als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is het dat meestal ook. Daarom waarschuwt de politie om niet in te gaan op aanbiedingen die online worden gedaan en waarvan je op je vingers kunt natellen dat het niet klopt", zo laat de politie weten, die slachtoffers oproept om altijd aangifte te doen, ook als men zich schaamt. "Je kunt hiermee zorgen dat andere mensen, vaak kwetsbaren in de samenleving, niet hetzelfde overkomt."