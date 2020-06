Amerikaan bekent diefstal van 500.000 dollar via malafide e-mails

Een 64-jarige Amerikaanse man heeft in de Verenigde Staten bekend dat hij via malafide e-mails meer dan 500.000 dollar van twee bedrijven heeft gestolen. De man wist op verschillende e-mailaccounts in te breken en kreeg zo informatie over transacties tussen verschillende bedrijven en individuen.

Vervolgens maakte hij e-mailaccounts aan die op deze gecompromitteerde e-mailaccounts leken. Bij dergelijke fraudes weten oplichters dit te doen door een domeinnaam te registreren die erg op de domeinnaam van het slachtoffer lijkt. Op deze manier wist de Amerikaanse man zich voor te doen als een bouwbedrijf uit Pinehurst. Hij verstuurde uit naam van het bouwbedrijf een e-mail naar een ander bedrijf met het verzoek om meer dan 200.000 dollar naar een opgegeven rekening over te maken, wat ook gebeurde.

Een zelfde tactiek gebruikte hij tegen het moederbedrijf van verschillende grote apparaatfabrikanten. Dit keer deed de man zich voor als een leverancier van het bedrijf en verzocht een bedrag van meer 300.000 dollar naar het opgegeven rekeningnummer over te maken, dat wederom werd gedaan.

Tevens bekende de man dat hij zich ook schuldig had gemaakt aan creditcardfraude. Zo maakte hij een systeem om creditcardbetalingen te verwerken. Hij gebruikte persoonlijke identificeerbare informatie van zijn slachtoffers om meer dan 10.000 dollar in rekening op hun creditcards te brengen. Verder bezat hij ook 36 creditcards die op verschillende namen waren geregistreerd.

Met zijn e-mail- en creditcardfraude wist de man meer dan 700.000 dollar te stelen. Hij kan een maximale gevangenisstraf van 20 jaar krijgen en een boete van 500.000 dollar of twee keer het bedrag dat hij met zijn criminele activiteiten verdiende. De rechter doet op 19 augustus uitspraak, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.