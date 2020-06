Organisatie gezocht die 69 miljoen e-mailadressen via onbeveiligde server lekte

Begin dit jaar werd een onbeveiligde Elasticsearch-server ontdekt met 69 miljoen e-mailadressen, alsmede namen, telefoonnummers, adresgegevens geslacht en ip-adressen. De organisatie verantwoordelijk voor het datalek is onbekend en beveiligingsonderzoeker Troy Hunt is nu een zoektocht gestart.

Elasticsearch is software die grote hoeveelheden data doorzoekbaar maakt. Het wordt onder andere ingezet voor het doorzoeken van websites, documenten en applicaties, maar is ook te gebruiken voor analytics, monitoring en data-analyse. In januari van dit jaar ontdekte onderzoeker Bob Diachenko een onbeveiligde Elasticsearch-server met 110 miljoen records. De server was voor iedereen op internet zonder wachtwoord toegankelijk. Begin maart werd de data door een aanvaller gestolen en verwijderd, aldus Diachenko.

In eerste instantie werd gedacht dat de server van een Duits bedrijf was dat zich met "lead generation" bezighoudt, maar dat bleek niet zo te zijn. Nu maanden later is de eigenaar nog altijd onbekend. Hunt, eigenaar van datalekzoekmachine Have I Been Pwned, is een zoektocht gestart. Een soortgelijke zoektocht die twee weken geleden plaatsvond leidde tot de ontdekking van een datalek bij adresboek-app Covve.

Hunt hoopt nu met hulp van het publiek ook dit datalek op te lossen. De 69 miljoen e-mailadressen die op de server werden gevonden zijn aan Have I Been Pwned toegevoegd. Daarvan was 93 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.