Politie pakt verdachte op voor afpersen van bedrijven met ddos-aanvallen

De politie heeft een 24-jarige man uit Veenendaal aangehouden op verdenking van het afpersen van ten minste negen mkb-bedrijven met ddos-aanvallen. Volgens de politie zocht de man vanuit zijn eigen woning naar willekeurige bedrijven om af te persen. Deze bedrijven ontvingen een bericht dat er voor een bepaalde datum een bedrag moest worden betaald.

Wanneer er niet zou worden betaald dreigde de verdachte de website van het bedrijf via een ddos-aanval plat te leggen. Om zijn bericht kracht bij te zetten voerde de man een korte ddos-aanval uit op de website van het bedrijf. De politie laat weten dat de verdachte bij verschillende bedrijven voor het verstrijken van de termijn overging tot een grote ddos-aanval.

Ten minste negen bedrijven uit Nederland zijn slachtoffer geworden van de Veenendaalse verdachte, waaronder webshops en groothandels, waarvan de websites meerdere uren uit de lucht waren. De recherche onderzoekt nog of de verdachte mogelijk in verband kan worden gebracht met meer aangiften.

De man kon afgelopen dinsdag worden aangehouden. Bij de aanhouding zijn onder andere een automatisch vuurwapen aangetroffen en is de auto van de verdachte in beslag genomen voor nader onderzoek. De politie adviseert bedrijven die slachtoffer van een ddos-aanval zijn geworden om dit te melden en de criminelen achter de aanval niet te betalen. "Geef de cybercriminelen geen geld; dit lijkt misschien een snelle oplossing om uw site weer bereikbaar te maken, maar u loopt het risico dat u niet meer van ze afkomt. Bovendien houdt u zo een crimineel netwerk en systeem in stand."