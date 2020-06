EFF raadt demonstranten af om telefoon biometrisch te ontgrendelen

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF adviseert mensen die een demonstratie bijwonen om ervoor te zorgen dat hun telefoon niet biometrisch is te ontgrendelen. Het gebruik van een passcode biedt in de Verenigde Staten een betere juridische bescherming dan het gebruik van biometrische authenticatie via vingerafdruk of gezichtsscan. Zo kan een Amerikaanse agent iemand fysiek dwingen om zijn toestel biometrisch te ontgrendelen. Iets dat ook in Nederland is voorgekomen.

Vorig jaar oordeelde de rechtbank Noord-Holland dat de Koninklijke Marechaussee onder dwang de vingerafdruk van een verdachte mocht afnemen om zijn telefoon te ontgrendelen. Een paar weken later oordeelde dezelfde rechtbank dat politie bij een onderzoek naar een phishingbende de iPhone van een verdachte onder dwang via zijn duim mocht ontgrendelen. De verdachte wilde zijn iPhone niet vrijwillig ontgrendelen. Daarop heeft de politie hem geboeid en vervolgens zijn duim tegen de vingerafdruklezer van de iPhone gehouden om het toestel te ontgrendelen.

"Hoewel de EFF zich blijft verzetten tegen pogingen van politie om mensen te dwingen om hun toestellen te ontsleutelen, is erop dit moment minder bescherming tegen het verplicht ontgrendelen via gezicht en vingerafdruk dan er is tegen het verplicht afstaan van een wachtwoord", aldus de burgerrechtenbeweging. Die adviseert dan ook om biometrisch ontgrendelen uit te schakelen en opgeslagen vingerafdrukken te verwijderen. Tevens wijst de EFF naar de mogelijkheid om foto's te nemen en video's te maken zonder het toestel te ontgrendelen.

Een andere optie is het gebruik van een prepaid wegwerptelefoon. Wel adviseert de EFF in dit geval om locatiediensten uit te schakelen. De gps-coördinaten waar de gebruiker is geweest kunnen namelijk op het toestel worden opgeslagen. Bij het uploaden van beeldmateriaal wordt aangeraden om metadata te verwijderen en zo het lekken van persoonlijke identificeerbare informatie te voorkomen. Verder wordt het gebruik van volledige schijfversleuteling geadviseerd, waarbij er een wachtwoord van minimaal acht tot twaalf willekeurige karakters wordt gebruikt.