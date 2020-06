Autoriteit Persoonsgegevens aangeklaagd door VoetbalTV

De Autoriteit Persoonsgegevens is aangeklaagd door VoetbalTV, een videoplatform van de KNVB en mediabedrijf Talpa Network dat wedstrijden uit het amateurvoetbal in beeld brengt. VoetbalTV maakt gebruik van camera's die wedstrijden in het amateurvoetbal volautomatisch registreren.

Ruim honderdvijftig amateurverenigingen laten hun wedstrijden via het platform filmen. Eind 2018 startte de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar VoetbalTV. In een rapport dat volgde gaf de toezichthouder een negatief oordeel over de manier waarop het platform persoonsgegevens verwerkt. VoetbalTV wil het oordeel aanvechten, maar dat zou pas mogelijk zijn als de Autoriteit Persoonsgegevens laat weten welke maatregelen het tegen het platform wil nemen.

VoetbalTV wacht naar eigen zeggen al maanden op deze stap. Via de rechter wil het platform nu afdwingen dat de AP haar besluit naar aanleiding van haar voornemen tot handhaving bekendmaakt. Volgens VoetbalTV zal anders, als er nog langer niets gebeurt, uiterlijk op 1 september het doek vallen. In afwachting van de eventuele consequenties van de toezichthouder kan het platform naar eigen zeggen geen nieuwe contracten afsluiten met clubs en sponsors.

"Talloze mensen filmen alles wat ze meemaken, maar met VoetbalTV wordt dit voor hen op het voetbalveld gedaan op een manier die voldoet aan de privacywetgeving. Wij voelen ons daarbij gesteund door privacy experts en juristen en hebben er dan ook alle vertrouwen in dat een rechter de AP zou terugfluiten als we hun besluit konden aanvechten", stelt Maarten Hoffer, directeur van het platform.