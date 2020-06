Ministerie: data coronadashboard niet herleidbaar tot personen

Vandaag is er een proefversie van het coronadashboard van de overheid verschenen dat informatie geeft over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. De getoonde gegevens zijn niet herleidbaar tot personen, aldus het ministerie van Volksgezondheid, dat het dashboard liet ontwikkelen.

Het dashboard staat los van de corona-app die nog in ontwikkeling is en voor contactonderzoek moet worden gebruikt. Met actuele gegevens moet het dashboard inzichtelijk gaan maken hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt. Het gaat bijvoorbeeld om intensive care-opnames per dag, het aantal besmettelijke mensen, reproductiegetal en positief geteste mensen. De gebruikte gegevens zijn onder andere afkomstig van het RIVM, de GGD’en en ziekenhuizen.

De komende weken zal het dashboard van meer gegevens worden voorzien, zoals zelfrapportagegegevens, huisartsengegevens, GGD-contactonderzoeken, rioolwatermonitoring, verplaatsingsgegevens en gedragsonderzoeken. Minister De Jonge meldde eerder deze week dat het dashboard in de tweede helft van juni zal zijn doorontwikkeld tot een eerste operationele versie. Het beheer van het dashboard komt uiteindelijk bij het RIVM te liggen. De privacy is bij het dashboard geborgd, zo stelt het ministerie: "Het dashboard voldoet aan de privacyrichtlijnen. Je kunt dus niet zien bij wie welke gegevens horen. De gegevens zijn niet herleidbaar tot personen."

Wat betreft de veiligheid van het dashboard wordt er samengewerkt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het ministerie roept onderzoekers op om gevonden kwetsbaarheden in het dashboard aan het NCSC te melden voordat die met de buitenwereld worden gedeeld. "In samenwerking met het NCSC nemen we de bevinding in behandeling en lossen dit zo snel mogelijk op", zo laat het ministerie weten.