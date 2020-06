Nepverpleegkundige zag tientallen patiëntendossiers JBZ in

Een 24-jarige man die zich voordeed als verpleegkundige en dertien dagen bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in 's-Hertogenbosch werkte, heeft in deze tijd tientallen patiëntendossiers ingezien. Hoeveel het er precies zijn wordt nog onderzocht, zo laat een woordvoerster van het ziekenhuis tegenover BN DeStem weten.

Gisteren maakte het JBZ bekend dat het aangifte tegen de man had gedaan en het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Vanwege de coronacrisis werden de eisen om in de zorg te werken op landelijk niveau versoepeld om tekorten in de zorg op te vangen. "In deze periode heeft korte tijd iemand in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) gewerkt als verpleegkundige die misbruik heeft gemaakt van deze versoepeling en niet voldoende was gekwalificeerd", aldus het ziekenhuis.

Het JBZ stelt dat uit toetsen leek alsof de man over voldoende kennis en vaardigheden beschikte om als verpleegkundige te worden ingezet. Tevens verklaarde hij een passende opleiding te hebben afgerond. De benodigde diploma's kon hij na herhaaldelijke verzoeken niet laten zien. Daarnaast waren er signalen van vaste JBZ-medewerkers dat de man niet voldeed, waarop de man na dertien dagen in dienst te zijn geweest werd ontslagen.

Volgens het ziekenhuis hanteert het een grondige en zorgvuldige procedure voor het aannemen van personeel. "Helaas is er in dit geval een persoon geweest die opzettelijk misbruik heeft gemaakt van de situatie in deze bijzondere tijden. We zijn geschokt door deze situatie en het bedrog in tijden waarin de continuïteit van de zorg meer dan ooit centraal staat", zo stelt het JBZ.

De man werd op 18 mei door politie aangehouden, zo maakte het Openbaar Ministerie gisteren bekend. Tijdens de aanhouding vonden er ook doorzoekingen op twee locaties plaats. Daar werden tal van (medisch gerelateerde) goederen gevonden. Het ging onder meer om medicijnen en naalden, maar ook om verschillende soorten uniformen en bedrijfskleding en een hartmonitor. De politie onderzoekt hoe hij aan deze spullen kwam en wat hij ermee deed.