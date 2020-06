Dropbox start besloten bètatest van eigen wachtwoordmanager

Dropbox heeft zowel voor Android- als iOS-gebruikers een besloten testversie van een eigen wachtwoordmanager gelanceerd. De wachtwoordmanager met de naam Dropbox Passwords slaat wachtwoorden van gebruikers op en kan nieuwe wachtwoorden genereren.

Via een automatische synchronisatie-optie is het mogelijk om opgeslagen wachtwoorden ook vanaf andere apparaten te benaderen. Voor het opslaan van de wachtwoorden maakt Dropbox naar eigen zeggen gebruik van "Zero-Knowledge encryption", wat inhoudt dat het bedrijf geen toegang tot de opgeslagen wachtwoorden van gebruikers heeft, omdat het niet over de decryptiesleutels beschikt om die te ontsleutelen.

Verdere details over de werking van Dropbox Passwords zijn niet gegeven en het bedrijf heeft zelf nog niets over de wachtwoordmanager naar buiten gebracht. Wel laat het weten dat de huidige bètatest alleen op uitnodiging voor sommige Dropbox-klanten beschikbaar is. Gebruikers kunnen de app wel downloaden, maar om die ook te kunnen gebruiken moet er met accounts worden ingelogd die door Dropbox zijn uitgenodigd.