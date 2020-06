Google verwijdert malafide Android-apps met 'flitsende' advertenties

Google heeft meerdere malafide Android-apps uit de Play Store verwijderd die zich onder andere voordeden als qr- en streepjescodelezer en op een bijzondere manier advertenties toonden. Elke vijftien minuten werden er advertenties geladen en meteen gesloten. Op deze manier zouden gebruikers, op een korte zichtbare flits na, niet door hebben wat de apps aan het doen waren.

De malafide apps werkten zoals in de omschrijving stond vermeld, zoals het lezen van qr- en streepjescodes. Bij het starten van de app werd in de achtergrond echter een service gestart die zich voordeed als Facebook, ook al had het niets met de sociale netwerksite te maken. Deze service was verantwoordelijk voor het "tonen" van de advertenties, ook als het toestel niet actief werd gebruikt en zelfs wanneer het scherm was uitgeschakeld.

Om niet te worden ontdekt en verwijderd gebruikten de apps in de "recent task list" van Android de naam en het icoon van andere apps op het toestel. Antivirusbedrijf Trend Micro ontdekte twee apps in de Play Store die dit gedrag vertoonden en waarschuwde Google, waarna de apps werden verwijderd. De apps waren op dat moment al meer dan een miljoen keer gedownload.

Verder onderzoek leidde naar 95 andere apps die hetzelfde gedrag vertoonden. Deze apps zijn inmiddels door Google uit de Play Store verwijderd of werden op andere manieren verspreid. Afsluitend laat Trend Micro weten dat gebruikers geen aparte streepjescodelezer hoeven te downloaden, omdat de meeste Androidversies deze functionaliteit uit zichzelf al bieden.