Singapore gaat wearable voor contactonderzoek onder bevolking uitrollen

De Singaporese overheid werkt aan een wearable voor contactonderzoek die binnenkort onder de bevolking zal worden uitgerold. Dat maakte minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan vandaag in het Singaporese parlement bekend.

Singapore was één van de eerste landen waar een zelfontwikkelde corona-app voor contactonderzoek naar het coronavirus werd uitgerold. Deze TraceTogether-app, waarvan het gebruik vrijwillig is, is door 1,5 miljoen gebruikers gedownload. In Singapore wonen 5,8 miljoen mensen. Balakrishnan liet weten dat de app niet goed op iOS-toestellen werkt. TraceTogether maakt namelijk geen gebruik van het contactonderzoekplatform van Apple en Google.

Daardoor kan de app in de achtergrond geen gebruikmaken van bluetooth. IPhone-gebruikers moeten dan ook controleren dat als ze naar buiten gaan de app in de voorgrond draait. Daarnaast moet de telefoon ontgrendeld zijn en hoort de app zichtbaar op het scherm te zijn. Ook moet het scherm aan blijven. De Singaporese overheid heeft met Apple hier contact over gehad, maar dit heeft niet tot een oplossing geleid, merkte de minister op.

"Omdat TraceTogether niet op alle smartphones even goed werkt, hebben we besloten om het gebruik van TraceTogether op dit moment niet verplicht te maken", ging Balakrishnan verder. In plaats daarvan wordt er gekeken naar een wearable die het contactonderzoek moet gaan ondersteunen. Deze wearable is in ontwikkeling en zal, wanneer die blijkt te werken, binnenkort aan de Singaporese bevolking worden aangeboden. Het apparaatje, dat voor de werking niet afhankelijk is van een smartphone, zal hetzelfde doel als de TraceTogether-app hebben. Verdere details over de wearable zijn nog niet gegeven.