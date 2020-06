It-dienstverlener Conduent slachtoffer van ransomware-aanval

De Amerikaanse it-dienstverlener en Fortune 500-bedrijf Conduent is eind mei slachtoffer van een ransomware-aanval geworden, zo heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. De verklaring volgt nadat een groep criminelen achter de Maze-ransomware bestanden publiceerden die bij Conduent zouden zijn gestolen.

De Maze-groep beschikt net als verschillende andere ransomwarebendes over een eigen pagina waar bestanden van slachtoffers op worden gepubliceerd. Deze tactiek moet slachtoffers onder druk zetten om het gevraagde losgeld te betalen. Gisteren verschenen erop deze pagina bestanden die bij Conduent zouden zijn buitgemaakt, zo meldt het Twitteraccount Under the Breach en securitybedrijf Cyble.

Tegenover CRN laat Conduent weten dat de Europese operatie op vrijdag 29 mei door een ransomware-aanval met een tijdelijke onderbreking te maken kreeg. Dit had ook gevolgen voor sommige klanten. Alle getroffen systemen konden na zo'n negen uur worden hersteld. Om welke ransomware het ging en of de aanvallers ook data hebben gestolen laat het bedrijf niet weten.

Volgens beveiligingsonderzoeker Troy Mursch van securitybedrijf Bad Packets had Conduent zeker twee maandenlang een ongepatchte Citrix-server die kwetsbaar was voor aanvallen. Of de aanvallers op deze manier wisten binnen te komen is niet bevestigd. Bij verschillende andere ransomware-aanvallen bleek dat ongepatchte Citrix-servers de oorzaak waren. Conduent had vorig jaar een omzet van 4,5 miljard dollar. Het bedrijf telt 68.000 medewerkers.