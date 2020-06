Britse strijdkrachten lanceren nieuw cyberregiment

De Britse strijdkrachten hebben een nieuw cyberregiment gelanceerd dat militaire operaties aan de frontlinie tegen digitale aanvallen moet beschermen. Naast het beschermen van operaties in het buitenland zal het dertiende Signal Regiment zich ook gaan bezighouden met de bescherming van vitale defensienetwerken.

Het Britse ministerie van Defensie stelt dat de tegenstanders van het Verenigd Koninkrijk inmiddels ook in cyberspace actief zijn en zo, naast de traditionele domeinen van land, zee en lucht, voor een nieuwe "cyberfrontlinie" zorgen. Een frontlinie zonder fysieke grenzen, maar wel één die ook moet worden verdedigd, aldus het ministerie. Dat omschrijft het dertiende Signal Regiment als een "digitaal pantser" voor militairen in het buitenland. Het regiment wordt tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de defensieve cybercapaciteiten van het Verenigd Koninkrijk.

In totaal zal het regiment uit 250 specialisten gaan bestaan met relevante "high-end technical skills". Voor de eerste lichting zal er gebruik worden gemaakt van personeel van de landmacht, de Britse Royal Navy en de Britse luchtmacht RAF. Het regiment wordt onderverdeeld in verschillende "Cyber Protection Teams", alsmede technisch personeel dat het digitale domein van soldaten in het buitenland moet beveiligen. Het gaat dan onder andere om de communicatie van de troepen.

"Dit is een belangrijke stap in de modernisering van de Britse strijdkrachten voor de informatieoorlog. Cyberaanvallen zijn net zo dodelijk als de aanvallen op het fysieke slagveld, dus moeten we ons verdedigen tegen degenen die ons kwaad willen doen en het dertiende Signal Regiment speelt een cruciale rol in die verdediging", aldus de Britse minister van Defensie Ben Wallace.