Wiskunde-website Mathway lekt data van 25,6 miljoen gebruikers

Wiskunde-website Mathway heeft de data van 25,6 miljoen gebruikers gelekt. Aanvallers wisten de gegevens op 13 januari van dit jaar te stelen. Het gaat om e-mailadressen, apparaatinformatie, namen, gesalte wachtwoordhashes en socialmediaprofielen (Google en Facebook). De data werd vervolgens op internet te koop aangeboden. Hoe de aanvallers de gegevens wisten te bemachtigen is onbekend.

Mathway biedt een website en app waarmee allerlei wiskundige berekeningen zijn uit te voeren. Het datalek werd pas na een tip in mei door Mathway ontdekt. Eind mei werden alle getroffen gebruikers geïnformeerd. Die krijgen het advies om hun wachtwoord te wijzigen. De 25,6 miljoen gestolen e-mailadressen zijn aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned toegevoegd. Daarvan was 69 procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.