Op privacy gericht identiteitsplatform IRMA brengt vernieuwde app uit

Er is een vernieuwde app van het op privacy gerichte identiteitsplatform IRMA verschenen, wat het gebruik van het platform moet vereenvoudigen. IRMA staat voor 'I Reveal My Attributes' en is een soort van gepersonaliseerd paspoort dat op de telefoon van de gebruiker wordt opgeslagen.

Gebruikers kunnen allerlei persoonlijke attributen aan de IRMA-app toevoegen zoals naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, e-mailadres of onderwijsidentiteit. Ook vanuit sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Facebook kunnen gegevens worden geladen. De in de IRMA-app opgeslagen kenmerken zijn digitaal ondertekend door de uitgever waar de gegevens vandaan komen.

Bij websites en apps die het ondersteunen kunnen gebruikers vervolgens via de IRMA-app inloggen. Doordat de opgeslagen kenmerken digitaal zijn ondertekend weten deze websites en apps dat de gegevens kloppen. Het voordeel van IRMA voor de gebruiker is dat wanneer een website bijvoorbeeld wil weten of de gebruiker ouder is dan 16 jaar, hij dit eenvoudig kan bewijzen, zonder zijn leeftijd of andere gegevens te verstrekken. Alleen relevante kenmerken worden gedeeld.

De uitwisseling van persoonsgegevens vindt rechtstreeks plaats tussen de telefoon van de gebruiker en de website waar hij wil inloggen. "Dit is heel anders dan bij een (privacy-onvriendelijke) login via Facebook (en anderen), bijvoorbeeld bij een online winkel. Dan vindt de uitwisseling anders plaats: je moet eerst bij Facebook inloggen, waarna Facebook aan de webwinkel vertelt wie je bent. Facebook kan zo profielen opbouwen van wie waar wanneer inlogt", zo laten de IRMA-ontwikkelaars weten.

De afgelopen maanden hebben de gemeentes Almere, Amsterdam, Haarlem en Leiden verschillende gebruikersonderzoeken uitgevoerd om te kijken hoe de gebruikerservaring van de IRMA-app kan worden verbeterd. Zo werd er bijvoorbeeld gekeken hoe gebruikers de IRMA-app gebruiken en attributen toevoegen. Aan de hand van de feedback van deze gebruikers is de app vernieuwd, wat voor een betere gebruikerservaring moet zorgen.

"Het design is gebaseerd op pasjes in een portemonnee. Dit is niet alleen overzichtelijk en vertrouwd, het is ook een metafoor voor één van de kernwaarden van IRMA: de persoonlijke gegevens blijven altijd in het bezit van de gebruiker, net als de pasjes in zijn portemonnee", zegt Mark Fonds, projectleider Digitale Identiteit bij de gemeente Amsterdam. De gemeente is van plan om toepassingen te ontwikkelen waarbij de IRMA-app kan worden ingezet, bijvoorbeeld om een melding bij de gemeente te doen of in te loggen op Mijn Amsterdam. De IRMA-app is open source en beschikbaar voor Android en iOS.