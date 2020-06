Cel voor Enschedeër die geld van rekeningen Marktplaatsgebruikers stal

Een 29-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar wegens het oplichten van Marktplaatsgebruikers. Ook moet de man zijn slachtoffers zo'n 29.000 euro terugbetalen. Dat heeft de rechtbank Overijssel geoordeeld.

De Enschedeër benaderde mensen die op Marktplaats campers en caravans aanboden. Hij liet verkopers weten hun caravan te willen kopen zonder die eerst te bekijken, omdat hij bekend was met het type. Er werd vervolgens een ophaaldatum afgesproken. Om vertrouwen bij de verkopers te wekken stuurde de man een kopie van een identiteitsbewijs en bankpas. Ook gaf hij adresgegevens door en vroeg verkopers hetzelfde te doen. De verkopers stuurden daarop een foto van hun identiteitsbewijs en bankpas. De informatie die de man doorstuurde was echter van andere slachtoffers afkomstig.

Vervolgens liet de Enschedeër weten dat hij de transactie via zijn zakelijke bankrekening wilde betalen. Hiervoor vraagt de man aan zijn slachtoffers om hun bank- en internetomgeving te openen. Via "listige vragen, mededelingen en verzoeken" weet de man zijn telefoon aan de internetbankierenomgeving van zijn slachtoffers te koppelen. Om de koppeling te voltooien moet een TAN-code en een bevestigingscode worden ingevoerd. Zeven slachtoffers, die al de nodige informatie met de man hebben gedeeld, geven ook deze codes door.

Nadat de man via zijn telefoon toegang tot de internetbankierenomgeving van zijn slachtoffers heeft gekregen zet hij verschillende betalingen klaar. Wanneer slachtoffers niet voldoende geld op de lopende rekening hebben boekt de man bedragen van spaarrekeningen over naar de lopende rekening. Via mobiele pinautomaten wordt het geld vervolgens van de rekeningen gehaald. Deze pinautomaten zijn aan de rekeningen van verschillende bedrijven gekoppeld, die onder andere van vrienden van de verdachte zijn.

"Gezien de ernst van de feiten is de rechtbank van oordeel dat niet anders kan worden gereageerd dan met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur", aldus de rechtbank, die de man een gevangenisstraf van 24 maanden oplegt. Tevens moet de man zo'n 29.000 euro aan zijn slachtoffers terugbetalen.