Politie start proef met nieuw beveiligd systeem voor beeldbellen

De politie start morgen met een proef waarbij er een nieuw beveiligd systeem voor beeldbellen wordt getest. De politie maakt al op verschillende manieren gebruik van beeldbellen. De proef draait om een nieuw beveiligd systeem dat in verschillende politiekanalen kan worden geïntegreerd, zoals politie.nl.

De pilot start in Groningen en richt zich gedurende de eerste fase op beeldbellen met de wijkagent. Tien wijkagenten in de basisteams Groningen Noord en Groningen Zuid zullen het systeem inzetten in hun contact met burgers. In een later stadium wordt er ook gekeken wat de meerwaarde en mogelijkheden van beeldbellen zijn in aangiftegesprekken of verhoren. Tevens zal de politie verkennen of via het systeem ook veilig documenten kunnen worden gedeeld en ondertekend.

"Contact tussen de wijkagent en inwoners is erg belangrijk. Hoe personen in contact willen komen verschilt. Veel mensen geven nog altijd de voorkeur aan persoonlijk contact, maar beeldbellen biedt een mooie aanvulling op de huidige mogelijkheden. Het scheelt tijd en biedt flexibiliteit", aldus de politie. Als de proef laat zien dat beeldbellen een succes is zal worden onderzocht of het systeem landelijk kan worden uitgerold.

Update

Een woordvoerder van de Politie Noord-Nederland laat in een reactie tegenover Security.NL weten dat het om een systeem gaat dat in opdracht van de politie is ontwikkeld. Het zal zowel op computers, smartphones als laptops werken. Of het beeldbellen direct vanuit de browser kan worden gestart of dat er aanvullende software moet worden geïnstalleerd kon de woordvoerder nog niet zeggen. Na de eerste fase van de test zullen er meer details over het systeem worden gedeeld.