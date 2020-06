Singaporezen vrezen politiestaat door aangekondigde corona-wearable

Singaporese burgers vrezen dat het land door de vorige week aangekondigde corona-wearable in een politiestaat zal veranderen en zijn een petitie gestart waarin ze de overheid oproepen om van het apparaat af te zien. De petitie is in een paar dagen tijd door meer dan 38.000 mensen getekend.

Singapore was één van de eerste landen waar een zelfontwikkelde corona-app voor contactonderzoek naar het coronavirus werd uitgerold. Deze TraceTogether-app, waarvan het gebruik vrijwillig is, is door 1,5 miljoen gebruikers gedownload. In Singapore wonen 5,8 miljoen mensen. De minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan liet vorige week weten dat de app niet goed werkt voor iOS-toestellen.

De overheid heeft daarom gekozen om een wearable te ontwikkelen die via bluetooth de contacten van burgers gaat bijhouden. Deze wearable werkt zonder smartphone en zou bij een succesvolle test onder de gehele bevolking kunnen worden uitgerold. "Het enige dat de Singaporese overheid nog afhoudt van een surveillancestaat is het verplicht gebruik van de wearable. Wat zou volgen zijn wetten die stellen dat de apparaten nooit mogen worden uitgeschakeld en altijd moeten worden gedragen, wat ons lot als politiestaat bezegelt", aldus Wilson Low die een petitie tegen de wearable startte.

Volgens Balakrishnan zijn de privacyzorgen onterecht. "Het is geen trackingapparaat. Onze contactonderzoek-app en apparaat volgen geen locatie. Er is geen gps of mobiele internetverbinding in het apparaat", aldus de minister. Die opmerkt dat de wearable als een persoonlijk elektronisch dagboek fungeert en via bluetooth alle contacten in de omgeving registreert. De data wordt versleuteld opgeslagen en na 25 dagen verwijderd. Alleen in het geval van een besmetting zal de data het toestel verlaten en voor contactonderzoek worden gebruikt.

"Hoe meer mensen van het systeem gebruikmaken, des te veiliger het is voor iedereen. We moeten de juiste balans vinden tussen de volksgezondheid en persoonlijke privacy. Het is mogelijk om beide te beschermen", aldus Balakrishnan op Facebook. Zelfs wanneer de overheid het dragen van de wearable niet zou verplichten zou er een nieuwe vorm van apartheid kunnen ontstaan, waarbij personen zonder wearable niet in contact kunnen komen, werken of samenwonen met mensen die het apparaat wel dragen, vreest Low. Hij vindt dan ook dat de overheid het plan voor de wearable moet stoppen. Op het moment van schrijven zijn 38.451 Singaporezen het met hem eens en hebben de petitie ondertekend.