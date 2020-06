Grapperhaus komt in september met zwarte lijst van webhosters

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt in september met een zwarte lijst van "foute en lakse" hostingbedrijven die volgens de overheid onvoldoende doen om kinderpornografisch materiaal van de eigen servers te verwijderen. Daarnaast wil de minister met techbedrijven over end-to-end encryptie blijven praten. Dat liet Grapperhaus weten tijdens een digitaal evenement van het Europees Parlement over de aanpak van online seksueel misbruik van kinderen.

De TU Delft heeft een monitoringsoplossing ontwikkeld die in beeld brengt welk bedrijf, waar en hoeveel kinderporno op een server heeft staan. Bij de eerste metingen zijn zeventien bedrijven in het vizier gekomen, die inmiddels zijn aangeschreven. "Het beeld is dat het overgrote deel van de schadelijke content via een klein deel van deze bedrijven online komt", aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De monitoringsoplossing van de TU Delft wordt de komende maanden verder uitgebreid. Zo zal worden gemeten hoe lang de bedrijven erover doen om na het ontvangen van een melding de content te verwijderen. In september volgt een rapport met nieuwe metingen, dat minister Grapperhaus met de Tweede Kamer zal delen. Daarmee worden de namen en prestaties van bedrijven bekend die kinderpornografisch materiaal (ongewild) hosten. "Naming en shaming voor een hoger doel", stelde Grapperhaus.

Tevens werkt het kabinet aan een bestuursrechtelijke handhaving om bedrijven die beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik niet snel genoeg verwijderen een boete of dwangsom op te kunnen leggen.

Encryptie

Tijdens zijn speech ging Grapperhaus ook nog kort in op end-to-end encryptie. "Hoewel end-to-end encryptie een belangrijke feature voor privacybescherming en cybersecurity is, kunnen criminelen het als een schild gebruiken. We hebben dus een gebalanceerde aanpak nodig die kinderen tegen deze verschrikkelijke misdrijven beschermt waar we het vandaag over hebben en tegelijkertijd rekening houdt met de privacy- en cybersecurity-overwegingen." Volgens de minister is het daarom belangrijk in gesprek met techbedrijven te blijven en een oplossing te vinden die met alle belangen rekening houdt.