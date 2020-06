Microsoft patcht recordaantal van 129 beveiligingslekken

Microsoft heeft tijdens de patchdinsdag van juni een recordaantal beveiligingslekken gepatcht. Niet eerder kwam het techbedrijf op één dag met updates voor zoveel kwetsbaarheden. Het gaat in totaal om 129 lekken. Het vorige "record" dateert van afgelopen maart, toen er patches voor 115 kwetsbaarheden verschenen. Het is tevens de vierde maand op rij dat Microsoft met updates voor meer dan 110 kwetsbaarheden komt. Iets dat eerder ook niet is voorgekomen.

Ondanks het grote aantal verholpen kwetsbaarheden deze maand zijn er slechts elf als kritiek bestempeld. Het gaat onder andere om een beveiligingslek dat zich voordat bij het verwerken van LNK-bestanden. LNK is de extensie die Windows voor snelkoppelingen gebruikt. Het is al het derde LNK-lek dit jaar. Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller willekeurige code op het systeem uitvoeren met rechten van de ingelogde gebruiker.

Alleen het openen van een usb-stick waarop een kwaadaardig LNK-bestand staat is voldoende om misbruik van de kwetsbaarheid te maken. Het is niet nodig dat de gebruiker het LNK-bestand zelf opent. De beruchte Stuxnetworm maakte misbruik van een dergelijke kwetsbaarheid om zich te verspreiden.

Een beveiligingslek in Microsoft Outlook maakt het mogelijk voor aanvallers om automatisch afbeeldingen te laden, waardoor het mogelijk is om het ip-adres van de gebruiker te achterhalen. In theorie zou het mogelijk zijn om deze kwetsbaarheid met een ander beveiligingslek te combineren en zo willekeurige code uit te voeren, zo waarschuwt het Zero Day Initiative. Verder zijn er verschillende kritieke kwetsbaarheden in Internet Explorer en Edge gepatcht.

De impact van de overige kwetsbaarheden is door Microsoft lager ingeschakeld. Opvallend is het grote aantal beveiligingslekken waardoor een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft zijn rechten kan verhogen. Het gaat in totaal om zeventig kwetsbaarheden die dit mogelijk maken. Negentien hiervan bevinden zich in de Windowskernel en kerneldrivers. De beveiligingsupdates zullen op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd.