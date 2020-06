Vlaamse kustgemeenten gaan toestroom toeristen met camera's monitoren

Vlaamse kustgemeenten gaan deze zomer camera's inzetten om de toestroom van toeristen te monitoren. Het plan is om 250 camera's lang de hele kustlijn neer te zetten. De camera's kunnen het aantal mensen binnen een bepaald gebied tellen. Op deze manier kan er een "druktekaart" voor de hele kust worden opgesteld, zo meldt de Belgische krant De Tijd.

"Op topdagen zijn er zeker 750.000 bezoekers aan de kust. Er is nood aan een vorm van monitoring om de massa beheersbaar te houden", zegt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. Met de druktekaart moet het duidelijk worden waar extra politie-inzet is vereist. Ook kunnen de gegevens met andere partijen worden gedeeld, waaronder het Vlaams Verkeerscentrum en de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Eerder werden soortgelijke camera's al in steden als Antwerpen en Roeselare uitgerold om de drukte in winkelstraten te monitoren.

De camera's waar de kustgemeenten gebruik van maken zijn afkomstig van het Belgische bedrijf Citymesh. Het biedt steden een 'slimme en geautomatiseerde monitoringtechnologie' aan. "Wat deze technologie net zo slim maakt, is dat de Footfall AI weet hoe groot de ruimte is. Daarna berekent het automatisch hoeveel mensen zich maximaal in die ruimte mogen bevinden volgens de regels van social distancing", aldus het bedrijf.

Niet alleen kan het systeem de drukte in een stad in kaart brengen, het is ook in staat om auto's, voetgangers en vrachtwagens van elkaar te onderscheiden, wat inzicht in het soort passanten geeft. De data die het systeem verzamelt wordt in detail gedeeld met alle bevoegde instanties, laat Citymesh weten. Het gaat onder andere om hulpdiensten, openbaar vervoer en lokale overheden.