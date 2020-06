FBI adviseert gebruikers mobiel bankieren alert te zijn op nep-apps

Wie gebruikmaakt van mobiel bankieren moet alert zijn op malafide en frauduleuze bank-apps, zo stelt de FBI. De Amerikaanse politiedienst verwacht dat door het toenemend gebruik van mobiele bank-apps, en mensen nu meer thuis zijn, dat criminelen van deze platformen misbruik zullen maken.

Volgens de FBI laten verschillende onderzoeken zien dat Amerikanen steeds meer bereid zijn om mobiel bankieren te gebruiken als alternatief voor het fysiek bezoeken van bankkantoren. Deze nieuwe mobiele bankklanten zouden hierbij risico kunnen lopen. De FBI noemt daarbij twee specifieke dreigingen. De eerste dreiging betreft het downloaden van besmette apps. Wanneer de gebruiker zijn bank-app start probeert de malware in de besmette apps via overlays en nepschermen om gegevens van de gebruiker te stelen. De gebruiker logt nietsvermoedend op het getoonde scherm in, maar de ingevoerde gegevens gaan naar de aanvaller. Om de gebruiker niets te laten vermoeden wordt hij wel naar de echte inlogpagina van de bank doorgestuurd.

Daarnaast zijn er nep-apps in omloop die zich voordoen als echte bank-app en op deze manier inloggegevens en andere data proberen te stelen. "Amerikaanse onderzoeksinstellingen melden dat in 2018 bijna 65.000 nep-apps op grote appstores waren ontdekt, waardoor dit één van de snelstgroeiende gebieden van smartphone-gebaseerde fraude is", aldus de FBI. Desondanks adviseert de FBI om alleen apps uit vertrouwde locaties te downloaden, zoals officiële appstores of direct via de banksite. Verder wordt aangeraden om tweefactorauthenticatie in te schakelen en voor bank-apps unieke wachtwoorden te gebruiken.