De politie ontving vorig jaar bijna 4500 aangiften van cybercrime, veel meer dan de 2700 aangiften die een jaar eerder binnenkwamen. Dat laat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten in een antwoord op vragen over het jaarverslag van het ministerie.

De afgelopen vier jaar is er een stijgende lijn van het aantal aangiften van cybercrime bij de politie. In 2016 ging het nog om 1700 aangiften, gevolgd door 2100 aangiften in 2017. Een jaar later in 2018 was dat aantal gestegen naar bijna 2700 en vorig jaar ging het om bijna 4500 aangiften.

Grapperhaus kreeg ook de vraag hoeveel procent van de aangiftes tot een aanhouding van een dader leidt. "Niet alle verdachten die door de politie worden ingezonden naar het OM worden aangehouden", antwoordt de minister, die vervolgens een tabel met cijfers deelt. Daaruit blijkt dat vorig jaar bij acht procent van de gemelde cyberdelicten een verdachte uiteindelijk bij het Openbaar Ministerie terechtkwam. Een jaar eerder was dit nog elf procent.

Wel zijn er vorig jaar meer verdachten veroordeeld, namelijk 114 tegenover 90 in 2018. Verder laat de minister weten dat vorig jaar negentien procent van de verdachten van cybercrime minderjarig was. Een stijging ten opzichte van 2018, toen het nog om twaalf procent ging.