"Facebook liet securitybedrijf zeroday-exploit voor Tails ontwikkelen"

Facebook heeft een niet nader genoemd securitybedrijf een zeroday-exploit voor het besturingssysteem Tails laten ontwikkelen om het ip-adres van een gebruiker van de sociale netwerksite te achterhalen, zo meldt Vice Magaine. Deze gebruiker belaagde jarenlang allerlei minderjarige meisjes op het platform en perste ze af, aldus een aanklacht van het Amerikaanse openbaar ministerie.

De verdachte maakte gebruik van Tails (The Amnesic Incognito Live System), een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen. Tails, dat wordt aangeraden door verschillende burgerrechtenbewegingen, privacy-experts en klokkenluider Edward Snowden, wordt bijna 32.000 keer per dag gestart.

Vice Magazine bericht op basis van verschillende bronnen dat de FBI had geprobeerd om echte ip-adres van de verdachte te achterhalen, maar dat dit met de gebruikte tool niet was gelukt. De verdachte ontdekte de poging zelfs, aldus twee anonieme bronnen. Binnen Facebook was er ook aandacht om de gebruiker te achterhalen. Via een systeem dat Facebook had ontwikkeld om gebruikers te detecteren die het op kinderen hadden voorzien, konden verschillende accounts aan de verdachte worden gekoppeld.

Aangezien het de FBI niet lukte om de verdachte te ontmaskeren besloot Facebook de opsporingsdienst te helpen. Het bedrijf schakelde een securitybedrijf in dat het een "bedrag van zes cijfers" betaalde voor een zeroday-exploit voor een onbekende kwetsbaarheid in Tails. Het securitybedrijf werkte vervolgens samen met een Facebook-engineer. Een exploit voor een zerodaylek in de videospeler van Tails werd gekoppeld aan een programma om het ip-adres van de verdachte te achterhalen. De tool werd vervolgens via een tussenpersoon met de FBI gedeeld. Dit leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de man.

Facebook bevestigt aan Vice Magazine dat het met beveiligingsexperts heeft samengewerkt om de FBI te helpen bij het ontmaskeren van de verdachte, maar geeft verder geen specifieke detals. Een woordvoerder spreekt van een unieke zaak omdat de man "zulke geraffineerde methodes" gebruikte om zijn identiteit te verbergen, dat er werd besloten om de opsporingsdienst te helpen. Een woordvoerder van het Tails-team laat weten dat de ontwikkelaars niet van het verhaal over de verdachte afwisten en ook niet weten via welk beveiligingslek hij is ontmaskerd.

In het verleden heeft de FBI verschillende keren zeroday-exploits ingezet om gebruik van Tor Browser te ontmaskeren. Of de exploit voor Tails ook tegen andere personen is ingezet, is onbekend.