GroenLinks wil opheldering van minister over beveiligingslek Infectieradar

GroenLinks wil opheldering van minister De Jonge over het beveiligingslek in Infectieradar waardoor eenvoudig de medische gegevens van deelnemers konden worden achterhaald. De minister liet deze week weten dat de ontwikkelaar wist van het beveiligingslek en was gevraagd om dit te verhelpen.

Dit was echter niet gebeurd en doordat er geen "dubbelcheck" had plaatsgevonden was het beveiligingslek niet verholpen, aldus De Jonge. Formdesk, het softwarebedrijf waarvan de vragenformulierapplicatie door Infectieradar wordt gebruikt, liet in een reactie weten dat de kwetsbaarheid niet eerder aan het licht was gekomen en ook niet bij het bedrijf was gemeld. "Ik heb werkelijk geen idee waar de minister het over heeft", liet Marco Beuk van Formdesk weten.

GroenLinks-Kamerleden Buitenweg en Ellemeet willen nu opheldering van de minister. "Hoe reageert u op de stellingname van het bedrijf Formdesk dat de kwetsbaarheid in de Infectieradar site niet eerder aan het licht was gekomen en dat het bedrijf geen enkele terugkoppeling had ontvangen over mogelijke risico’s en aanvullende maatregelen die het bedrijf zou moeten doorvoeren?", vragen ze aan De Jonge.

De minister moet daarnaast duidelijk maken door welk bedrijf de veiligheidscheck van Infectieradar is uitgevoerd, op welke datum het beveiligingslek is ontdekt en wanneer dit aan Formdesk is gemeld. Verder willen de Kamerleden weten op welk moment in het proces de dubbelcheck had moeten plaatsvinden als men die niet was vergeten.

Afsluitend vragen Buitenweg en Ellemeet of het ministerie en Formdesk nog contact met elkaar hebben gehad na het nieuws over het datalek en de uitspraken van de minister. "Zo ja, hoe kan het dat er dan alsnog een grote discrepantie lijkt te bestaan tussen uw ministerie en het bedrijf Formdesk over de feitelijke gang van zaken rond het proces van de veiligheidschecks voor de Infectieradar site?", aldus de Kamerleden. De Jonge heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.